Mercato - Barcelone : Le Barça ferait face à une concurrence XXL pour Lautaro Martinez !

Publié le 26 mars 2020 à 17h00 par H.G.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Lautaro Martinez ne serait pas uniquement convoité par le club catalan. En effet, plusieurs équipes de Premier League auraient coché le nom de l’international argentin.

A l’aube d’un mercato estival qui promet d’être agité tant les chantiers sont colossaux, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà trouvé l’homme idéal pour assurer la succession d’un Luis Suarez qui s’approche de la fin de sa carrière et qui affiche un déclin physique certain depuis un an. Effectivement, le Barça aurait fait de Lautaro Martinez sa cible prioritaire pour être son nouveau numéro 9 à partir de la saison prochaine. L’Argentin de 22 ans est l’auteur d’une saison de très bonne facture du côté de l’Inter, club au sein duquel il disposera d’une clause libératoire fixée à 111M€ lors des deux premières semaines de la prochaine fenêtre des transferts. Cependant, le dossier pourrait prochainement se compliquer pour le FC Barcelone. En effet, si les Blaugrana ne seraient pas disposés à débourser une telle somme et préféreraient inclure des joueurs dans le deal pour baisser le prix de Lautaro Martinez, ils pourraient également voir trois grosses écuries de Premier League entrer dans la course à la signature de l’international argentin.

Manchester United, Manchester City et Chelsea seraient venus aux renseignements !