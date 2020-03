Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision forte prise pour Lautaro Martinez ?

Publié le 25 mars 2020 à 12h30 par A.C.

Le FC Barcelone a décidé de jouer cartes sur table avec l’Inter, dans les négociations autour de Lautaro Martinez.

Un Argentin de plus au FC Barcelone la saison prochaine ? Lionel Messi aimerait voir son compatriote Lautaro Martinez le rejoindre en Catalogne et, à en croire les récentes indiscrétions de la presse espagnole, les dirigeants barcelonais ont reçu le message. Le buteur de 22 ans serait tout simplement la priorité estivale du Barça... qui devra pourtant casser la tirelire ! L’attaquant possède en effet une clause de départ fixée à 111M€ et du côté de Milan on compte bien la faire respecter.

Le Barça a décidé de ne pas payer la clause de Lautaro Martinez