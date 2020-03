Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre se confirme pour Griezmann !

Publié le 25 mars 2020 à 9h30 par A.M.

Arrivé l'été dernier au FC Barcelone contre un chèque de 120M€, Antoine Griezmann n'a jamais réellement réussi à s'intégrer au Barça. Au point que son départ cet été se confirme sérieusement.

L'avenir d'Antoine Griezmann au FC Barcelone s'assombrit. Et pourtant, l'été dernier, le club catalan n'a pas hésité à lâcher 120M€ pour s'offrir la star de l'Atlético de Madrid qui avait pourtant refusé de rejoindre le Barça un an auparavant, se mettant même en scène dans un documentaire diffusée sur la télévision espagnole. Cela avait d'ailleurs créé une petite polémique notamment au sein du vestiaire catalan qui ne semble toujours pas avoir digéré cet épisode. Par conséquent, sa première saison est loin d'être aboutie, et son entente avec Lionel Messi est loin d'être évidente.

Le Barça va vraiment mettre Griezmann sur le marché