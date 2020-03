Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché pour Antoine Griezmann !

Publié le 24 mars 2020 à 19h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait bien pris la décision de vendre Antoine Griezmann lors du prochain mercato estival, estimant que le Français n’aurait pas répondu aux attentes sur le plan sportif et financier.

Une saison et puis s’en va ? En juillet 2019, Antoine Griezmann arrivait en grande pompe au FC Barcelone, un an après sa fameuse « Décision » et sa prolongation de contrat avec l’Atletico Madrid. Cette saison, le champion du monde tricolore a inscrit 14 buts avec le Barça , toutes compétitions confondues. Cependant, pour les dirigeants du FC Barcelone, le rendement de Griezmann ne serait pas à la hauteur de leurs espérances. SPORT dévoilait dimanche qu’il disposerait de trois options pour son avenir : être inclus dans l’opération Neymar, rester au Barça ou bien être vendu. Et selon Guillem Balague, un transfert serait le plus probable à ce jour.

Griezmann devrait prendre la porte cet été