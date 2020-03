Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça face à un obstacle de taille dans le dossier Coutinho !

Publié le 24 mars 2020 à 18h30 par D.M.

Le FC Barcelone voudrait transférer Philippe Coutinho lors du prochain mercato et souhaiterait récupérer par la même occasion une partie des 160M€ dépensés en 2018. Mais les clubs intéressés privilégieraient plutôt un prêt.

En janvier 2018, le FC Barcelone frappait un grand coup en s’offrant Philippe Coutinho pour 160M€, bonus compris. Mais alors qu’il avait réalisé de grandes performances sous le maillot de Liverpool, le Brésilien a déçu en Catalogne. Le joueur de 27 ans n’a jamais retrouvé le niveau entraperçu en Angleterre et a été prêté par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival au Bayern Munich. Le club allemand non convaincu par les prestations de Philippe Coutinho, ne devrait pas lever l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 120M€. L’ailier devrait donc retourner au sein du club blaugrana à l’issue de son prêt.

Le Barça attendrait une forte somme pour Coutinho