Mercato : Le prochain gros chèque du PSG sur… un défenseur ?

Publié le 24 mars 2020 à 17h15 par La rédaction

Une fois n’est pas coutume, le PSG pourrait principalement investir sur sa défense cet été.

Ce sera certainement le plus gros chantier de Leonardo l’été prochain. Alors que le PSG doit se renforcer en attaque avec les départs plus que probables de Cavani et Icardi, le secteur défensif a aussi besoin d’être renforcé à Paris. Plus que ça : ce sera l’une des priorités du mercato de Leonardo, avec les nombreuses fins de contrats et les départ libres de plusieurs défenseurs…

Thiago Silva, Meunier et Kurzawa débarqués

Ainsi, le PSG va devoir se renforcer. Thiago Silva, actuel capitaine du PSG et au cœur d’une polémique après son départ au Brésil pour fuir le Coronavirus, n’a toujours pas renouvelé son bail du côté de Paris, qui se termine en juin prochain. Même si la charnière centrale Marquinhos - Kimpembe a déjà prouvé son efficacité, le PSG souhaiterait recruter un nouveau défenseur central pour suppléer au Brésilien, et le nom de Kalidou Koulibaly (Naples) revient avec insistance, bien que ce dernier souhaite plutôt rejoindre la Premier League.



Outre le cas Thiago Silva, c’est sur les côtés que Paris devra également se renforcer. Alors que Thomas Meunier semble plus proche que jamais du Borussia Dortmund et que Kurzawa termine son contrat à Paris en juin prochain, les postes de latéraux vont être désertés, ne laissant que Dagba côté droit et Bernat côté gauche. Même si Thilo Kehrer est capable d’évoluer partout en défense, le recrutement de stars et / ou de joueurs formés au poste de latéral pourrait également être une priorité de Leonardo pour le prochain mercato. Reste à savoir qui sera choisi…