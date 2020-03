Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Marquinhos réclame deux stars à Leonardo !

Publié le 24 mars 2020 à 13h45 par A.M.

Toujours très loquace sur les réseaux sociaux, Luan Aoas Correa, le frère de Marquinhos, s'est prêté à un jeu de questions-réponses sur Instagram. Et il n'hésite pas à proposer deux stars à Leonardo.

L'été prochain, le Paris Saint-Germain devrait être très actif sur le marché des transferts. Leonardo cherchera en effet à renforcer différents secteurs de jeu comme l'attaque qui sera probablement abandonnée par Edinson Cavani et Mauro Icardi. Et ce n'est pas tout puisque le PSG n'a jamais caché son intention de recruter dans l'entrejeu avec notamment les pistes menant à Sergej Milinkovic-Savic, Miralem Pjanic ou encore Sandro Tonali. Mais le frère de Marquinhos a une autre idée.

Le frère de Marquinhos veut Kane et Casemiro

En effet, à l'occasion d'un échange avec ses followers dans sa story Instagram , Luan Aoas Correa a été interrogé sur le nom des joueurs qu'il rêve de voir débarquer au PSG. Et le frère de Marquinhos n'affiche aucune hésitation et glisse deux grands noms : Harry Kane (Tottenham) et Casemiro (Real Madrid). Deux joueurs qui feraient le plus grand bien au club de la capitale, mais qui s'annoncent toutefois très difficile à recruter. A moins que Leonardo ne décide d'exaucer le souhait du clan Marquinhos.