Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti prêt à plomber deux dossiers de Leonardo ?

Publié le 24 mars 2020 à 11h15 par A.C.

Carlo Ancelotti, ancien coach du PSG désormais à Everton, pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo.

Ce n’est pas un secret, la Serie A est le terrain de chasse favori de Leonardo. Par le passé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a largement recruté au sein du championnat italien... et cela ne devrait pas changer. Deux joueurs semblent en effet avoir particulièrement attiré l’attention du directeur sportif du PSG. Le premier est Kalidou Koulibaly, défenseur central du Napoli et second et son coéquipier Allan, que le PSG suit déjà depuis plus d’un an.

Ancelotti prêt à souffler Koulibaly et Allan à Leonardo