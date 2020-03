Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Mauro Icardi !

Publié le 24 mars 2020 à 9h15 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter, Mauro Icardi pourrait voir l’un de ses principaux courtisans lui tourner le dos.

Les prochains mois devraient être cruciaux pour l’avenir de Mauro Icardi. Alors que tout laissait penser que le Paris Saint-Germain allait lever l’option d’achat du joueur prêté par l’Inter, les choses ont changé, depuis le début de l’année 2020. Ainsi, les possibilités de le voir poursuivre au PSG sont devenues plus minces et Leonardo aurait même commencé à discuter avec la Juventus, en essayant de monter une opération de taille, qui pourrait comprendre Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio.

La Juve tourne le dos à Icardi