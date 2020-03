Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac dans le dossier Icardi à cause... du Coronavirus ?

Publié le 23 mars 2020 à 15h15 par A.D.

Leonardo et la direction du PSG auraient souhaité rencontrer leur homologues de l'Inter pour sceller l'avenir de Mauro Icardi. Toutefois, le Coronavirus perturberait totalement les plans parisiens pour ce dossier.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Leonardo a offert Mauro Icardi à Thomas Tuchel. Prêté avec option d'achat par l'Inter, le buteur argentin pourrait poursuivre son aventure avec le PSG la saison prochaine. Pour se faire, il faudrait qu'il donne son aval à Leonardo et que ce dernier accepte de débourser une somme proche de 70M€. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG aurait souhaité en finir avec ce dossier avant le début du mois d'avril. Toutefois, le Coronavirus aurait fait capoter ses plans.

Une réunion au sommet annulée à cause du coronavirus ?