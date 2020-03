Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Une prolongation pour Matuidi et Buffon ?

Publié le 23 mars 2020 à 14h25 par T.M.

La Serie A à l’arrêt à cause du Coronavirus, la Juventus pourrait bien en profiter pour établir les contours de son effectif pour la saison prochaine.