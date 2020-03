Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Kylian Mbappé cet été ?

Publié le 23 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Comme annoncé par le 10 Sport ce dimanche, Kylian Mbappé n'a toujours pas répondu aux approches du PSG concernant une prolongation de contrat. Selon vous, que va faire le Français cet été ? C'est notre sondage du jour !

Alors que les différents championnats européens sont suspendus en raison de l'épidémie de coronavirus, le mercato estival pourrait également être impacté par cette crise, mais cela ne devrait pas freiner les ambitions de Florentino Pérez avec Kylian Mbappé. En effet, le natif de Bondy est le grand objectif du président du Real Madrid, qui serait prêt à dépenser gros pour le récupérer. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a jamais caché son attachement pour le club espagnol. Son arrivée en Espagne semble donc n'être qu'une question de temps, mais le PSG voudrait tout faire pour retarder ce transfert.

Un départ ou une prolongation pour Mbappé ?

Comme expliqué par le 10 Sport ce dimanche, le PSG souhaite ouvrir les discussions avec Kylian Mbappé et ses représentants afin de négocier une prolongation de contrat. Cependant, selon nos informations, l'international français n'a pris aucune décision concernant son avenir et souhaiterait prendre son temps avant de trancher. Kylian Mbappé se sait en position de force et en profite. En effet, si le joueur ne renouvelle pas son bail avec le club de la capitale, Nasser Al Khelaïfi sera contraint de lâcher sa pépite cet été s'il ne veut pas la vendre à un prix moins élevé en 2021.



