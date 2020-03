Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario qui change tout pour Mbappé ?

Publié le 23 mars 2020 à 19h45 par La rédaction

La suspension des compétitions pour cause du Coronavirus perturbe les plans de Kylian Mbappé. Le Français souhaitait attendre les performances du PSG avant de prendre sa décision et aller au bout de son aventure parisienne. Suffisant pour le voir rester un an de plus ?

En pleine crise sanitaire à cause du Coronavirus, le monde du football est à l’arrêt. Avec les championnats et compétitions européennes actuellement suspendues, plusieurs prolongations de contrat, ou du moins discussions engagées, pourraient s’accélérer un peu partout en Europe. Et ça pourrait aussi être le cas en France, et plus précisément au PSG, pour le cas de Kylian Mbappé…

L’Euro et les JO décalés, Mbappé prolongé ?

Avec le report de l’Euro 2020, et possiblement des Jeux Olympiques, la situation contractuelle de Kylian Mbappé pourrait changer. Les négociations entre le Champion du Monde et le PSG étaient à l’arrêt, l’international français souhaitant attendre de voir les performances de son club en Coupe d’Europe avant de se décider quant à son avenir. Il souhaitait également attendre la fin de l’Euro et des JO avant de prendre une décision. Problème : avec tous les championnats à l’arrêt pour une durée indéterminée, et avec les compétitions mondiales reportées, la donne pourrait avoir changée à Paris. Ainsi, Kylian Mbappé pourrait décider de prolonger, afin de s’offrir un contrat en or, avant de réfléchir à un départ de Paris. Une perspective qui pourrait plaire à la direction parisienne…