Mercato - PSG : Une piste italienne à oublier pour Leonardo ?

Publié le 24 mars 2020 à 0h45 par D.M.

Alors que le PSG suivrait les traces de Gaetano Castrovilli, l’Inter et la Juventus tiendraient la corde dans ce dossier. Mais la Fiorentina voudrait conserver son joueur.

Désireux de renforcer le milieu de terrain, Leonardo explorerait le marché italien afin de trouver la perle rare. Le directeur sportif du PSG suivrait avec attention les prestations de Sandro Tonali (Brescia), mais aurait également ciblé Gaetano Castrovilli. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur de 23 ans brille sous le maillot de la Fiorentina et aurait attiré le regard du dirigeant du PSG. Mais le milieu de terrain ne manquerait pas de prétendants notamment en Serie A.

La Juve et l’Inter suivent Castrovilli mais…