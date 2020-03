Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un talent de Ligue 1 décisif dans le dossier Tonali ?

Publié le 24 mars 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Toujours en négociations avec Brescia concernant Sandro Tonali afin de contrer le PSG, la Juventus devrait se servir de plusieurs jeunes pour parvenir à ses fins.

Sandro Tonali sera l’un des hommes à suivre cet été. Le talentueux milieu de terrain de Brescia ne manque pas de prétendants à quelques mois de l’ouverture du mercato. Le PSG ferait partie des courtisans de l’international italien, mais comme Le 10 Sport vous l’expliquait en exclusivité dès décembre, l’espoir de 19 ans souhaite rester en Italie. Une bonne nouvelle pour la Juventus, désireuse de mettre la main sur Sandro Tonali le plus rapidement possible. Et la Vieille Dame souhaiterait se servir d’un attaquant de Ligue 1 afin de griller la politesse au PSG.

Stephy Mavididi vers Brescia pour faciliter l’arrivée de Tonali à la Juventus ?