Mercato - PSG : Neymar, Martinez… La vérité sur les moyens financiers du Barça !

24 mars 2020

Les médias espagnols annoncent la volonté du Barça de signer Neymar et Lautaro Martinez cet été. Mais c’est impossible. Deux scénarios se dégagent donc. Analyse.

La tendance analysée par le10sport.com ces dernières semaines au sujet du mercato du FC Barcelone se confirme nettement. Sous la pression de Lionel Messi, qui continue de ne pas franchement ouvrir une discussion pour prolonger alors que son contrat prend fin en juin 2021, le Barça s’active pour lui apporter satisfaction. Cela passe par deux recrutement offensifs : Neymar et Lautaro Martinez, comme l’ont encore annoncé les médias espagnols.

Barcelone ne peut payer Neymar et Lautaro Martinez

Mais un fait est avéré : compte tenu de sa situation financière, le club catalan n’aura pas les moyens de financer les deux deals, avec de surcroît la prolongation de Messi. Si le deal Neymar ne pourra se finaliser qu’à travers un échange avec Griezmann plus argent (entre 50 et 80 millions d’euros), comment Barcelone pourra en plus assumer le deal Lautaro Martinez, alors qu’il doit au préalable vendre pour au moins 100 millions d’euros avant fin juin pour équilibrer ses comptes ? Cela paraît impossible. Dans ces conditions, deux scénarios se profilent : soit l’arrivée d’un joueur ayant un meilleur rapport qualité-prix que Lautaro Martinez, comme Aubameyang, soit le maintien au poste de Luis Suarez, que le club laissera donc aller au bout de son contrat en juin 2021.