Mercato - PSG : Ces révélations sur le salaire pharaonique de Neymar !

Publié le 23 mars 2020 à 20h45 par B.C.

Devenu le joueur le plus cher de l'histoire grâce à son transfert au PSG, Neymar est également l'un des footballeurs les mieux payés au monde comme le révèle ce mardi France Football.

Recruté pour 222M€ à l'été 2017, montant de sa clause libératoire au FC Barcelone, Neymar est par conséquent devenu le footballeur le plus cher de l'histoire, en attendant probablement le départ de Kylian Mbappé. Pour le convaincre de s'engager en faveur du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a proposé un salaire colossal au Brésilien, et celui-ci pourrait grimper à l'avenir si Neymar accepte de prolonger. Comme annoncé par le 10 Sport , le club évoque le sujet avec l'entourage du numéro 10, même si aucune offre n'a été formulée. Mais en attendant, Neymar peut déjà se vanter de disposer de l'un des plus gros salaires de la planète.

Le jackpot touché par Neymar au PSG