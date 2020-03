Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Caleta-Car, les choses sérieuses commencent en coulisses !

Publié le 23 mars 2020 à 20h30 par La rédaction

Excellent depuis plusieurs mois, Duje Caleta-Car commence à attirer de plus en plus d’écuries. Les deux Manchester sont déjà là, en attendant les autres…

Et si c’était lui, qui allait sauver l’OM ? Excellent en défense centrale depuis plusieurs mois, l’international croate Duje Caleta-Car, arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg en juin 2018 contre un gros chèque de 19M€, pourrait quitter l’OM cet été. Avec un transfert qui pourrait permettre au club phocéen de se sauver des griffes du fair-play financier, qui surveille de près les comptes de Marseille…

Les deux Manchester à la lutte

Avec ses performances de haut-vol du côté de l’OM, et à seulement 23 ans, Caleta-Car a encore de belles années devant lui. C’est en tout cas ce que semblent penser deux cadors de Premier League, et aussi deux rivaux, qui pourraient tenter de se l’arracher lors de la prochaine fenêtre de transferts : Manchester United et Manchester City. D’un côté, Caleta-Car pourrait être un remplaçant parfait à Eric Bailly, Phil Jones ou encore Victor Lindelöf, qui pourraient tous les trois envisager un départ de MU. De l’autre, il pourrait entrer dans la rotation d’effectif très importante opérée par Pep Guardiola, ce qui pourrait lui garantir du temps de jeu, tout en sachant que des joueurs comme Nicolas Otamendi ou encore John Stones pourraient être sur le départ. Affaire à suivre pour l’international croate…