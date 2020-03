Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet improbable appel du pied lancé à... Lionel Messi !

Publié le 23 mars 2020 à 16h30 par A.D.

Le championnat biélorusse est le seul à ne pas avoir été suspendu à cause du Coronavirus. Alexander Hleb, ancien du FC Barcelone, a encouragé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a rejoindre son pays natal pour continuer à jouer.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo répondront-il à l'appel d'Alexander Hleb ? Alors que le confinement est de mise pour contrer le Coronavirus, les compétitions sportives ont été suspendues à travers le monde. A ce jour, seul le championnat biélorusse de football n'a pas stoppé ses activités en Europe. Ce qui a donné des idées à Alexander Hleb. Selon l'ancien joueur du FC Barcelone et d'Arsenal, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo devraient migrer vers son pays natal pour continuer à taper dans le ballon.

«Messi et Ronaldo pourraient venir dans le championnat biélorusse»