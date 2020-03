Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat monstrueux et deux recrues XXL pour Messi ?

Publié le 23 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Cet été, le FC Barcelone pourrait prolonger Lionel Messi à grand renfort d’un salaire historique. En plus, les dirigeants pourraient lui adjoindre deux nouvelles stars.

Alors que la prolongation de contrat de Lionel Messi est plus que jamais une nécessité à Barcelone, un contrat XXL aurait été proposé à la Pulga . Avec environ 50M€ par an, ce contrat offrirait à Lionel Messi le plus gros salaire jamais donné à un joueur dans l’histoire du football. En parallèle, la Pulga aurait formulé des demandes bien particulières au FC Barcelone pour le prochain mercato…

Neymar et Lautaro Martinez bientôt au club ?