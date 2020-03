Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait une idée derrière la tête avec la prolongation de Messi !

Publié le 21 mars 2020 à 15h00 par H.G.

Tandis que le FC Barcelone aimerait prolonger Lionel Messi, dont le contrat arrivera à son terme en 2021, Josep Maria Bartomeu aurait l’intention de boucler rapidement le dossier afin de définitivement mettre un terme au climat hostile qui s’est installé autour du Barça cet hiver.

Depuis plusieurs saisons, Lionel Messi tient le FC Barcelone à bout de bras. Le club catalan a en effet commis de nombreuses erreurs dans sa planification sportive ces dernières années, notamment dans son secteur offensif pour compenser le départ de Neymar en 2017. L’effectif des Blaugrana est ainsi plein de lacunes que les dirigeants aimeraient corriger cet été, mais un autre enjeu de taille se profile pour les Catalans : prolonger celui qui les maintient au top à lui tout seul alors que son contrat prendra fin en 2021. Dans cette perspective, Josep Maria Bartomeu se serait activement mis au travail. En effet, AS a annoncé ce vendredi que le FC Barcelone souhaitait proposer un contrat à vie à Lionel Messi, comme cela avait été fait en 2017 avec Andrés Iniesta. Et au delà d’être un enjeu sportif majeur, la prolongation de La Pulga serait aussi une question politique aux yeux du président du Barça.

Bartomeu voudrait prolonger Messi pour rétablir le calme au sein du Barça