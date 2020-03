Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu afficherait un souhait XXL pour l'avenir de Messi !

Publié le 20 mars 2020 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2020 à 20h40

La direction du FC Barcelone aurait prévu de rencontrer l’entourage de Lionel Messi afin de trouver un accord pour une prolongation. Josep Maria Bartomeu compterait proposer à l’attaquant un contrat à vie.

La suspension de la Liga et de la Ligue des champions permet aux dirigeants espagnols de régler plusieurs dossiers épineux. Ainsi, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu compterait bien, durant cette période, boucler la prolongation de Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant de 32 ans dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Mais l’attaquant argentin souhaiterait poursuivre sa carrière au sein du club blaugrana et un accord pourrait prochainement être trouvé.

Le FC Barcelone voudrait prolonger à vie Messi, mais...