Mercato - Barcelone: Pochettino évoque un rêve surprenant avec Messi !

Publié le 19 mars 2020 à 19h30 par D.M.

Libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino voudrait entraîner les Newell's Old Boys. Et le technicien a indiqué vouloir revenir au club avec Lionel Messi.

« J’ai toujours le rêve de jouer depuis tout jeune avec Newell’s mais je ne sais pas si cela va se produire réellement un jour. J’ai une famille et c’est plus fort que mon désir » avait déclaré Lionel Messi exprimant son souhait de revenir aux Newell’s Old Boys. A l'âge de 13 ans, l'attaquant prenait la décision de quitter son pays natal pour rejoindre le FC Barcelone. Et malgré son passage en Catalogne, Lionel Messi n'a pas oublié son club formateur au point de vouloir terminer sa carrière au sein du club de Rosario. Et Mauricio Pochettino voudrait réaliser le rêve de la Pulga, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2021 et qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction pour rallonger son bail.

« Pour le meilleur, ce sera dans dix ans avec Messi »