Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone va revenir à la charge pour Neymar !

Publié le 19 mars 2020 à 11h45 par H.G.

En dépit de l’échec du dossier Neymar l’été dernier, le FC Barcelone n’aurait toujours pas abandonné l’idée de faire revenir le Brésilien. Le joueur serait même la priorité absolue du club catalan pour l’été 2020.

SI Neymar a quitté le FC Barcelone il y a trois ans, ce n’est pas pour autant que le club catalan a oublié l’attaquant de 28 ans. En effet, les Blaugrana ont tout tenté pour faire revenir le Brésilien l’été dernier, mais ils ne sont jamais parvenus à convaincre le PSG de lâcher leur joueur star. Cependant, cet échec et la troisième action en justice de Neymar contre le club catalan n’aurait toujours pas conduit le Barça à abandonner le projet du retour de leur ancien numéro 11. Ces derniers seraient effectivement de nouveau prêts à tout tenter pour revoir le Brésilien du PSG porter la tunique barcelonaise.

« Un joueur incroyable et l’héritier naturel de Lionel Messi »