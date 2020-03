Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait faciliter la tache au Barça pour Neymar !

Publié le 19 mars 2020 à 10h45 par H.G.

En manque de moyens financiers, le FC Barcelone pourrait de nouveau tenter de faire revenir Neymar en proposant certains de ses joueurs dans le deal. Et bonne nouvelle pour le club catalan, plusieurs d’entre-eux plairaient au PSG.

Le feuilleton Neymar pourrait repartir de plus belle cet été ! Le FC Barcelone n’aurait effectivement pas abandonné l’idée de faire revenir l’international brésilien cet été qui, de son côté, aurait refusé une offre de prolongation de contrat au PSG, comme l’a annoncé Mundo Deportivo ce jeudi. Toutefois, comme à l'été 2019, la problématique du manque de liquidité va de nouveau se poser pour le Barça. En effet, les Blaugrana souhaiteraient recruter à la fois Neymar et Lautaro Martinez pour redonner vie à leur secteur offensif qui a affiché ses lacunes cette saison, une opération au coût faramineux alors que d’autres postes doivent aussi être renforcés. Par conséquent, le FC Barcelone aurait l’intention d’inclure des joueurs dans les deals proposés au PSG et à l’Inter pour recruter les deux attaquants et faire baisser leur coût.

Dembélé, Coutinho, Vidal et Rakitic plairaient au PSG !