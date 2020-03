Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a recalé Leonardo !

Publié le 19 mars 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que Neymar semblait avoir mis derrière lui ses envies de départ et paraissait épanoui au PSG cette saison, l’international brésilien n’aurait toujours pas abandonné le projet de retourner au FC Barcelone.

L’été dernier, deux ans après son arrivée au PSG, Neymar souhaitait quitter le club de la capitale pour faire son grand retour au FC Barcelone. Néanmoins, en dépit de longues négociations entre les deux clubs, l’international brésilien a du se résoudre à rester une troisième saison à Paris tant le Barça n’avait pas les capacités financières pour répondre aux exigences de Leonardo. Depuis, Neymar s’est remobilisé avec le PSG et se serait fixé comme objectif d’amener le club parisien vers les sommets européens. Plus encore, certaines informations faisaient même état du fait que l’attaquant de 28 ans était pleinement épanoui dans la capitale française. Cependant, à en croire les dernières indiscrétions de la presse catalane, Neymar n’aurait toujours pas oublié le FC Barcelone, loin de là.

Neymar aurait refusé une offre de prolongation au PSG !