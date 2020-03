Foot - PSG

PSG : La tendance se confirme pour Neymar !

Publié le 19 mars 2020 à 7h15 par D.M.

Un proche de Neymar aurait assuré à la presse espagnole que l'attaquant était rentré au Brésil. Cela fait suite aux mesures de confinement annoncé par Emmanuel Macron.

Après la Chine, c’est au tour de l’Europe d’être durement touché par le coronavirus. Le nombre de Français touché par le virus ne cesse de croître, ce qui a poussé Emmanuel Macron à prendre des décisions radicales pour ralentir la propagation du coronavirus. Le président de la République a notamment annoncé lundi soir lors de son allocution que les Français devaient rester chez eux pendant quinze jours. Alors que les compétitions sportives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, ESPN a annoncé que le PSG aurait donné son accord pour que ses joueurs rentrent dans leur pays d’origine afin de se protéger. Ainsi, le Parisien a annoncé que Neymar et Thiago Silva avaient rejoint le Brésil.

Neymar est au Brésil