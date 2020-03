Foot - PSG

PSG : Neymar et Thiago Silva auraient quitté Paris !

Publié le 18 mars 2020 à 13h15 par H.G.

Dans un contexte où la France fait face à la pandémie de Covid-19, certains se sont posés la question de savoir si certains joueurs du PSG, notamment Neymar, étaient restés à Paris ou s’ils avaient préféré partir. Et ce mercredi, nous avons eu la réponse à cette question.

Epicentre de la pandémie de Covid-19 comme l’a annoncé l’Organisation Mondiale de la Santé la semaine dernière, l’Europe et nombre de ses Nations ont pris des mesures drastiques pour lutter contre la propagation de ce coronavirus. La France, l’Italie et l’Espagne ont notamment décidé de confiner leur population, n’autorisant le fait de sortir de son domicile que pour des raisons exceptionnelles ou pour faire ses courses essentielles. Dans ce contexte, les cinq grands championnats ainsi que la Ligue des Champions ont été suspendus pour une durée indéterminée. Par conséquent, le PSG n’a plus joué depuis mercredi dernier et sa qualification en quarts de finale acquise face au Borussia Dortmund (2-0). Pendant cette période de confinement, les joueurs du club de la capitale doivent suivre un programme bien précis afin de revenir en forme lorsque la situation sanitaire se sera améliorée et que les matchs de football pourront reprendre. En attendant, ces dernières heures, la question s’est posée de savoir si certains joueurs étrangers du PSG avaient pris la décision de rentrer dans leur pays d’origine, et notamment Neymar.

Neymar est rentré au Brésil !