Mercato - PSG : Une clause spéciale pour Mauro Icardi ? La réponse !

Publié le 18 mars 2020 à 12h45 par A.C.

L’entourage de Mauro Icardi a révélé l’existence d’une clause qui pourrait être très importante pour l’avenir du joueur, actuellement prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter.

L’avenir de Mauro Icardi a pris une toute autre tournure ces derniers mois. Depuis le début de l’année 2020, l’attaquant prêté par l’Inter ne trouve que très peu de place au Paris Saint-Germain. Ainsi, Leonardo ne semble plus si certain de vouloir lever l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 70M€. La presse italienne a même évoqué des négociations entre le PSG et la Juventus, qui rêve toujours de recruter Icardi.

Icardi aura le dernier mot pour son avenir !