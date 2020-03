Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi vers une grosse galère pour l’été prochain ?

Publié le 18 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG s’assombrit, Mauro Icardi ne serait plus qu’une piste alternative à la Juventus… Explications.

Prêté par le PSG depuis l’été dernier avec une option d’achat fixée à 70M€, Mauro Icardi doit désormais se contenter d’un rôle de remplaçant luxe dans la capitale. D’ailleurs, ces dernières semaines, la Juventus semblait déterminée à s’offrir les services d’Icardi en vue du prochain mercato estival. Mais le buteur du PSG va peut-être devoir se trouver un autre point de chute…

Icardi, simple plan B à la Juventus ?