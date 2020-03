Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’intérêt de ce cador pour Di Maria !

Publié le 17 mars 2020 à 22h45 par Th.B.

La Juventus songerait à s’attacher les services d’Angel Di Maria lors du mercato estival alors que Riyad Mahrez pourrait prendre sa place au PSG. Et l’intérêt de la Juventus remonterait à quelques années…

C’était l’une des grosses informations de ce mardi. Alors que Riyad Mahrez postulerait pour débarquer au PSG à l’occasion du mercato estival à venir. Et son arrivée pourrait enclencher les départs de Mauro Icardi, prêté avec option d’achat non obligatoire par l’Inter, et d’Angel Di Maria qui est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2021. Et El Fideo d isposerait déjà d’une belle porte de sortie puisque la Juventus se serait penchée sur son profil. L’intérêt de la Vieille Dame serait concret, et de longue date.

La Juventus penserait à Di Maria depuis un bon moment