Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour cette star de Guardiola ?

Publié le 17 mars 2020 à 15h45 par A.C.

Leonardo sait combien il devra dépenser plus ou moins pour attirer Riyad Mahrez au Paris Saint-Germain.

C’est un dossier qui a pris de l’ampleur au fil de ces derniers jours. En Italie, on annonce que Riyad Mahrez ne dirait pas non à une arrivée au Paris Saint-Germain, alors que Manchester City pourrait être suspendu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons. L’international algérien pourrait ainsi poser ses valises au PSG pour pallier le départ de Neymar ou de Kylian Mbappé, régulièrement annoncés dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone. Il faudra pourtant y mettre le prix pour l’arracher à Pep Guardiola...

Mahrez, c’est au moins 90M€