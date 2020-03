Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un vrai coup à jouer avec Mahrez !

Publié le 17 mars 2020 à 14h45 par Th.B.

Prenant en considération l’intérêt du PSG pour Riyad Mahrez, Pep Guardiola n’aurait nullement l’intention de bloquer l’ailier de Manchester City, mais Leonardo devrait sortir le chéquier pour l’Algérien. Explications.

Samedi, Calciomercato.com lâchait une bombe en révélant que Riyad Mahrez en pincerait pour le PSG alors que Manchester City sera exclu des deux prochaines campagnes européennes, si le Tribunal Arbitral du Sport ne modifiait pas la suspension de l’UEFA. La presse anglaise dévoilait par la suite que Mahrez pourrait débarquer au PSG pour remplacer soit Neymar, soit Kylian Mbappé, étant tous les deux annoncés sur le départ au FC Barcelone et au Real Madrid. Et Leonardo ne devrait pas être gêné par Pep Guardiola et Manchester City pour obtenir leur aval de céder l’Algérien. En revanche, un investissement conséquent serait attendu.

Manchester City ouvert à une vente de Mahrez, à 87M€ !