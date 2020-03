Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent en moins pour Leonardo avec Sancho ?

Publié le 17 mars 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et de Manchester United entre autres, Jadon Sancho serait une piste inaccessible d’après les dirigeants de Chelsea qui se retireraient du dossier.

Jadon Sancho (19 ans) serait susceptible d’être l’une des grosses attractions du mercato estival. En effet, l’ailier du Borussia Dortmund ferait tourner la tête des plus grands européens. Le FC Barcelone et le Real Madrid auraient un temps formulé un intérêt pour l’international anglais pour qui le PSG, Manchester United et Liverpool mèneraient la danse dans la course à sa signature. Chelsea se montrerait intéressé par le profil de Sancho, mais estimerait ne pas avoir les fonds nécessaires pour mener à bien une telle opération.

Chelsea finalement out pour Sancho ?