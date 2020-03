Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo distancé dans ce dossier à 140M€ ?

Publié le 12 mars 2020 à 23h15 par D.M.

Alors que le PSG aurait coché le nom de Jadon Sancho pour le prochain mercato estival, Manchester United aurait une longueur d’avance sur son concurrent parisien.

Annoncé proche d’un départ cet hiver, Jadon Sancho est finalement resté au Borussia Dortmund. Mais les questions autour de l’avenir de l’ailier anglais de 19 ans pourraient revenir au premier plan à l’occasion du prochain mercato estival. Jadon Sancho serait sur les tablettes de nombreux clubs à l’instar du PSG, de Liverpool, du FC Barcelone ou encore de Chelsea. Mais une formation de Premier League aurait une longueur d'avance sur ce dossier.

Manchester United favori pour accueillir Sancho