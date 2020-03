Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Jadon Sancho ?

Publié le 11 mars 2020 à 22h15 par Th.B.

Alors que Leonardo s’intéresserait au profil de Jadon Sancho en marge du prochain mercato estival, le Borussia Dortmund se serait bel et bien résigné à vendre sa pépite.

Bien que le mercato estival n’entrera dans le vif du sujet qu’une fois la saison terminée, les dirigeants des clubs commencent déjà à bouger leurs pions dans l’optique de trouver des accords pour un transfert cet été. Et un dossier chaud du moment pour Leonardo serait celui de Jadon Sancho. La pépite du Borussia Dortmund figurerait sur les tablettes des plus grands clubs anglais. Le directeur sportif du PSG aurait donc fort à faire pour rafler la mise dans cette opération, mais ne devrait pas avoir à faire des pieds et des mains auprès de la direction du Borussia Dortmund pour la convaincre de céder Sancho.

Jason Sancho bien parti pour quitter le Borussia qui réclamerait au minimum 115M€