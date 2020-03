Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Thiago Silva pourrait bien se trouver en Ligue 1 !

Publié le 17 mars 2020 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva pourrait bien ne pas poursuivre l'aventure du côté du PSG. Et pour lui succéder, Leonardo ne lâche pas Gabriel (LOSC).

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le Paris Saint-Germain songe à Gabriel qui réalise une belle saison au sein de la défense du LOSC. Il faut dire que le PSG se prépare à un départ de Thiago Silva dont le contrat prend fin en juin prochain. Et jusque-là, une prolongation du bail du Brésilien semble peu envisageable, Leonardo étant réticent à offrir les mêmes conditions salariales à un joueur de 35 ans.

Le PSG ne lâche pas Gabriel

Et toujours selon nos informations, l'intérêt du PSG pour Gabriel se confirme sérieusement. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a indiqué aux décideurs du LOSC que le club de la capitale suivait avec attention l'évolution du Brésilien qui fait partie de la short-list du PSG pour remplacer Thiago Silva. Cependant, les Parisiens devront faire vite car dans ce dossier, Everton et Arsenal sont également très chauds, et le LOSC pourrait rapidement céder face aux importantes offres venues d'Angleterre.