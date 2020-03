Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG ne lâche pas ce défenseur de Ligue 1 !

Publié le 16 mars 2020 à 9h15 par Alexis Bernard

Si les discussions s’intensifient dans le Nord pour le transfert de Gabriel, le PSG ne perd pas de vue le profil de Gabriel, qui plaît beaucoup en interne.

Comme le10sport.com a pu le révéler à plusieurs reprises, les discussions prennent de l’ampleur dans le dossier Gabriel. Les intérêts d’Arsenal, mais surtout Everton et Leicester, animent clairement la coulisse lilloise. Le Daily Mirror a même annoncé que le transfert de Gabriel était calé avec Everton, bien poussé par l’entraîneur, Carlo Ancelotti. Selon nos informations, le LOSC n’a pas encore donné d’accord, même s’il a reçu une offre de la part d’Everton. Et de Leicester.

Al-Khelaïfi confirme son intérêt

Mais en France, un club n’a pas l’intention de s’avouer vaincue devant les offensives anglaises. Il s’agit tout simplement du PSG. Comme nous vous l’avons déjà révélé, Paris surveille très attentivement la situation de Gabriel et l’évolution du défenseur de 22 ans, qui confirme encore une fois cette saison son joli potentiel. Selon nos informations, Nasser Al-Khelaïfi aurait récemment confirmé son intérêt pour Gabriel aux décideurs lillois. Pour Paris, le Brésilien a les qualités pour pouvoir intégrer l’effectif parisien et sa polyvalence est un atout très apprécié.



Dans la perspective d’un départ de Thiago Silva, dont le contrat arrive à échéance à la fin du mois de juin, au même titre que ceux de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, eux-aussi partant quasiment certain, Paris doit penser à renouveler son secteur défensif. Gabriel fait partie de la short-list parisienne. Mais l’état-major parisien devra se montrer aussi réactif qu’efficace car les offres anglaises, très intéressantes, pourraient vite convaincre les Lillois.