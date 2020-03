Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat longue durée pour ce successeur annoncé de Thiago Silva ?

Publié le 15 mars 2020 à 13h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo pour succéder à Thiago Silva, Gabriel devrait quitter le LOSC pour s’engager avec Everton qui lui proposerait un contrat jusqu’en juin 2025.

À moins d’un énorme revirement de situation, Thiago Silva ne devrait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, faute d’accord sur la durée d’un nouveau bail entre les dirigeants du PSG et le Brésilien. Ainsi, Leonardo travaillerait en coulisse pour dénicher le successeur du capitaine du PSG. Et l’option Gabriel plaît au directeur sportif du PSG, comme le 10 Sport vous l’a révélé le 15 février dernier. Mais Leonardo semblerait très distancé dans ce dossier.

Leonardo largué pour Gabriel, Everton lui aurait transmis un contrat !

Ce dimanche, The Daily Mirror assure qu’Everton serait certain de compter Gabriel dans ses rangs pour la saison prochaine. Les négociations auraient très bien avancées et le montant du transfert convenu entre le LOSC et Everton s’élèverait à 34M€. Journaliste italien, Nicolo Schira a révélé sur son compte Twitter des contacts entre l’agent du joueur et Carlo Ancelotti, tout en assurant que les Toffees auraient offert un contrat de 5 ans, le liant au club de Liverpool jusqu’en juin 2025…