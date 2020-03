Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva relancée à cause… d’Ancelotti ?

Publié le 15 mars 2020 à 10h45 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2020 à 10h46

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité dernièrement, Gabriel est l’une des pistes de Leonardo pour renforcer le secteur défensif du PSG la saison prochaine. Mais Everton et Carlo Ancelotti distanceraient le directeur sportif du PSG.

Et si la succession de Thiago Silva au PSG était assurée par un compatriote du Brésilien ? En effet, Gabriel est une piste de Leonardo pour prendre la suite du capitaine du PSG dont le contrat expirera en juin prochain. Le 10 Sport vous révélait ces derniers mois l’intérêt du PSG et de clubs anglais et le 11 mars dernier, on vous dévoilait en exclusivité le fait que le LOSC est en discussions avancées avec un club dont l’identité n’a pas filtré pour son transfert. Et il se pourrait bien que le club en question soit Everton.

Tout serait bouclé pour le transfert de Gabriel à Everton !