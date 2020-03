Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Lille avance dans la vente de Gabriel

Publié le 11 mars 2020 à 20h15 par A.H.

Le LOSC est désormais en discussion avancée avec un club pour le transfert en fin de saison de son défenseur central brésilien, Gabriel.

Alors que le LOSC connaît une situation financière délicate, qui contraint le club à réaliser certaines ventes avant la fin du mois de juin, le dossier du défenseur brésilien Gabriel pourrait rapidement avancer. En effet, selon nos informations, les dirigeants lillois seraient aujourd’hui en discussions avancées pour son transfert, avec un club dont l’identité n’a pas filtré.

Le PSG parmi les clubs positionnés, mais…

A priori, l’affaire n’est pas encore conclue, mais du côté du LOSC, on serait assez optimiste sur l’obtention rapide d’un accord de principe. Comme révélé par le10sport.com, des pistes anglaises ont été ouvertes (Leicester, Arsenal, Everton). Le PSG fait aussi partie des clubs positionnés, mais rien ne permet d’affirmer qu’il est le club très avancé aujourd’hui, d’autant qu’il dispose déjà de deux axiaux gauchers (Kimpembe et Abdou Diallo). En tout cas, le club nordiste a fixé un prix entre 25 et 30 millions d’euros pour le transfert du défenseur central brésilien.