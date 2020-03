Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba relancé par une recrue à 55M€ ?

Publié le 11 mars 2020 à 19h15 par La rédaction

Pisté par le PSG et longtemps annoncé sur le départ, Paul Pogba aurait changé d’avis. Les performances de Manchester United, et notamment de Bruno Fernandes, auraient ravi le milieu français.

Manchester United va mieux depuis quelque temps, et est revenu à trois points de la qualification en Ligue des Champions. De bons résultats qui plaisent à Paul Pogba. En effet, selon les dernières tendances, le milieu français pourrait du coup prolonger du côté d’Old Trafford, avec une énorme revalorisation salariale à la clef. L’arrivée d’un joueur aurait même tout changé pour son avenir à long terme. Une piste à oublier pour le PSG ?

Un duo dévastateur avec Fernandes ?