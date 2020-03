Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre pour l'avenir de Paul Pogba ?

Publié le 11 mars 2020 à 8h45 par La rédaction

Alors qu’il était annoncé partant pour l'été prochain et annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba devrait finalement rester à Manchester United. Il pourrait même prolonger son contrat.

Le bon début d’année 2020 de Manchester United semble avoir changé beaucoup de choses dans le dossier Paul Pogba. Blessé depuis décembre, le milieu de terrain français assiste de loin aux bonnes performances de ses coéquipiers. Les Red Devils ont notamment battu Manchester City ce dimanche (2-0), grâce a une énorme performance. Les hommes de Ole Gunnar Solskjær ne sont qu'a 3 points de Chelsea, 4e et premier qualifié pour la Ligue des Champions. De quoi donner à Pogba l'envie de rester malgré les intérêts du PSG, du Real Madrid et de la Juventus ?

Pogba parti pour prolonger à MU ?