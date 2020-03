Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Pogba monte au créneau !

Publié le 11 mars 2020 à 4h30 par A.M.

Invité à commenter la situation de Paul Pogba, Mathias Pogba, frère du milieu de terrain de Manchester United ne cache pas son agacement face aux rumeurs.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Paul Pogba devrait encore faire parler de lui cet été. En effet, une prolongation à Manchester United semble peu probable, ce qui pourrait pousser les Red Devils à vendre le Champion du monde sous peine de le voir partir libre dans un an. Dans cette optique, l'intérêt du Real Madrid, où Zinedine Zidane en fait sa priorité, risque d'être régulièrement évoqué. Mais cette situation agace Mathias Pogba, frère du milieu de terrain de l'équipe de France.

«Ce ne sont que des paroles»