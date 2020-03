Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain mercato financé par… Neymar ?

Publié le 11 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Alors que le PSG doit se renforcer l’été prochain et que Leonardo a prévu une short-list impressionnante pour l’été prochain, le recrutement devrait passer par le départ de la star brésilienne…

Alors, Se Queda ? Pas si sûr. Alors que Neymar est toujours évalué à environ 200 millions d’euros, la direction du PSG pourrait opter pour un choix fort lors du prochain mercato. À l’image de Liverpool, qui a construit un collectif incroyable en vendant Coutinho au Barça en janvier 2018, le PSG pourrait mener une opération de la sorte en décidant de vendre Neymar (qui souhaite retourner à Barcelone), ce qui dégagerait 200 millions d’euros pour réaliser un gros mercato, avec une star par ligne (Koulibaly en défense, Kanté au milieu, Dybala devant)

Plusieurs départs à envisager