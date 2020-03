Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Sandro Tonali pour remplacer Miralem Pjanic ?

Publié le 11 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs, la pépite italienne de Brescia Sandro Tonali pourrait se tourner vers la Juventus, alors que Miralem Pjanic dsposerait d’une porte de sortie.

Véritable pilier du milieu de terrain de la Juventus, Miralem Pjanic réalise encore une saison pleine, avec 32 rencontres disputées depuis le début de cet exercice. Pourtant, l’international bosniaque reste dans une situation compliquée à la Juve, enchaînant les performances moyennes, et toujours dans la rotation importante opérée par Sarri. Un départ serait envisageable, et le PSG pourrait sauter sur l’occasion…

Sandro Tonali piste n°1

Ainsi, d’après les informations de Calciomercato.it , le PSG pourrait relancer le dossier lors du prochain mercato, et les prestations moyennes de Pjanic pourraient motiver la Juve concernant un potentiel départ. Néanmoins, le prix pourrait être élevé pour le joueur passé par l’OL… En cas de départ, en revanche, la Juventus a tout prévu. Avec Matuidi en fin de contrat, Khedira toujours très peu utilisé et Emre Can parti à Dortmund, la Juve va pouvoir se renforcer au milieu de terrain. Et la piste numéro 1 des Bianconeri , c’est Sandro Tonali. La pépite de Brescia (19 ans) reste très courtisée sur le marché des transferts, et la Juventus chercherait à attirer le jeune et très bon milieu de terrain, qui devrait coûter au minimum 55M€. Un chiffre qui pourrait encore augmenter vu le nombre de prétendants pour Tonali…

