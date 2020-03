Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Paulo Dybala ?

Publié le 11 mars 2020 à 1h45 par A.C.

Le Juventus est prête à accorder un nouveau contrat fort lucratif à Paulo Dybala pour éloigner les sirènes du Paris Saint-Germain... mais à une seule condition !

Le mariage entre Paulo Dybala et la Juventus pourrait continuer des nombreuses années encore. C’est en tout cas la volonté des dirigeants bianconeri qui, face à l’intérêt du Paris Saint-Germain et aux prestations plus que satisfaisantes du joueur, voudraient le prolonger jusqu’en 2024. La presse italienne évoque d’ailleurs un salaire de près de 10M€ net pour le numéro 10 de La Vieille Dame , buteur lors du derby d’Italie ce dimanche, face à l’Inter (2-0).

La Juventus réclame plus de la part de Dybala