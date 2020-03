Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette clause qui pourrait faire les affaires de Leonardo avec Simeone...

Publié le 10 mars 2020 à 23h45 par A.D.

Pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Leonardo aurait plusieurs noms en tête, et notamment celui de Diego Simeone. S'il ne qualifie pas l'Atlético Madrid pour la prochaine Ligue des Champions, El Cholo pourrait être libéré presque gratuitement par les Colchoneros.

Diego Simeone jouerait sa tête à l'Atlético Madrid. En cas de nouvelle contre-performance en Ligue des Champions, Thomas Tuchel pourrait quitter le PSG à la fin de la saison. Dans cette optique, Leonardo s'activerait déjà pour lui trouver un possible successeur. Pour prendre la suite de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG aurait déjà coché plusieurs noms, et notamment celui de Diego Simeone. Selon les informations de Tuttomercatoweb , divulguées à la mi-février, l'actuel technicien de l'Atlético figurerait sur les tablettes de Leonardo. Et l'ancien du Milan AC pourrait avoir une énorme fenêtre de tir à la fin de saison.

«L'Atlético pourrait se débarrasser de Simeone presque gratuitement»