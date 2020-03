Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola pourrait sceller l'avenir de Zidane !

Publié le 10 mars 2020 à 20h00 par A.M.

Battu à Bernabeu par Manchester City (1-2), le Real Madrid est en ballottage défavorable pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Et une élimination pourrait sceller le sort de Zinedine Zidane.

Choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le match opposant Manchester City au Real Madrid pourrait avoir une incidence bien plus importante. Les Citizens , qui ont déjà dit adieu au titre en Premier League face à Liverpool, ont réussi un très gros coup en s'imposant à Bernabeu au match aller (2-1). Par conséquent, le club merengue devra réaliser un exploit à l'Etihad Stadium au match retour pour se qualifier.

Une élimination en Ligue des Champions pour pousser Zidane au départ