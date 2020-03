Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Toni Kroos aurait déjà tranché pour son avenir !

Publié le 10 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

Malgré le vif intérêt du Bayern Munich et du PSG à son égard, Toni Kroos aurait finalement décidé de rester au Real Madrid cette saison.

Annoncé sur les tablettes du Bayern Munich, Manchester United ou encore du PSG, Toni Kroos ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts.. Le milieu de terrain allemand, qui n’a pas joué une seule minute lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City, serait très agacé par sa situation personnelle au Real Madrid. Mais Kroos va-t-il pour autant envisager un départ du Real Madrid l'été prochain ?

Kroos se sent bien à Madrid

Ok Diario révèle ce mardi que Toni Kroos se sentirait bien au sien du Real Madrid et qu’il ne serait pas disposé à partir cet été. Zinédine Zidane l’a titularisé face au FC Barcelone et le milieu a fait une superbe prestation, ne perdant qu’un seul ballon en 90 minutes. Si le Real Madrid souhaite le garder, la seule solution pour le recruter sera alors de payer sa clause libératoire de 500M€...